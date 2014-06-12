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    11:34, 12 六月 2014 | GMT +6

    世界杯开幕日7个主办城市将发生抗议示威

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    哈通社阿斯塔纳6月12日电，据中国网援引巴西《圣保罗页报》网站6月11日报道，世界杯开幕的第一天，巴西各种活动组织已经在至少7个主办城市中做好了抗议示威计划。

    在圣保罗，一个名为"没有权利就没有世界杯"的共同体，由各种不同社会组织组成，已经准备好针对世界杯的抗议活动，抗议将在世界杯开幕第一天上午的10点开始。

    这个抗议计划聚集3000人，向着下午5点将举办世界杯开幕战的伊塔克朗球场方向行进。

    巴西极左组织"自由领地"成员拉斐尔说："这一天将是很盛大的一天。很多人都会维护这一天的稳定，很多人会害怕被跟踪，在参加其他活动时会有麻烦。"

    在同一天，世界杯民众委员会在流浪者的帮助下，将会于下午2点举行一场抗议。委员会成员玛丽娜说，这次抗议将不会游行，为了避免被警察拘捕。"政府已经做好了准备，等着我们出去游行。"

    一周之后，6月19日，2013年抗议活动的主角"自由通行"组织将会在保利斯塔大道上领导一场针对收税标准的抗议活动。除了在圣保罗之外，贝洛奥里藏特、巴西利亚、福塔莱萨、阿雷格勒港和累西腓都将已提前发布了举行抗议活动的通知。

    在里约热内卢将会有两场抗议，一场在市中心，另一场在国际足联球迷庆典附近的车站。

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