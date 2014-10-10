过半俄罗斯人认为中国最友好 7成视美国为敌人

哈通社阿斯塔纳10月10日电，据环球网报道，俄罗斯国际文传电讯社9日称，全俄社会舆论研究中心当天公布的最新民调结果显示，51%的俄罗斯人认为中国是对俄罗斯最友好的国家。6年来，持这种观点的比例增长1倍多，2008年持这一观点的俄罗斯人为23%。

调查显示，除中国外，对俄最友好国家排名第二和第三的分别是白俄罗斯(32%)、哈萨克斯坦(20%)。由于德国支持对俄实施制裁，俄德关系恶化，在此次民调中，只有2%的俄罗斯人将德国视为朋友，在2008年的调查中这一比例为17%。

在回答"俄罗斯今天与哪个国家出现紧张和敌视关系"问题时，73%的俄罗斯人认为美国是主要敌人，而2008年只有25%的被调查者这么认为。位居对俄不友好国家第二位的是乌克兰，32%被调查者持这一观点，而2008年只有21%。位居第三的是欧盟，10%的人持这一立场，而2008年只有1%。 此次调查范围涉及俄联邦24个联邦主体的1600人。俄社会学家认为，最新民调结果真实地体现了当前俄中两国关系的友好水平。对西方的不满则主要与乌克兰危机后，俄罗斯与西方关系恶化有关。 俄新网9日报道说，俄"社会舆论"基金会此前公布的一项民调结果也显示，78%的俄罗斯人认为，中国是对俄友好的国家。俄罗斯分析人士指出，目前俄中两国友好关系提升到最高水平。