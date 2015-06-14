新兴市场基金遭遇7年来最大资金外流

哈通社阿斯塔纳6月14日电 据英国《金融时报》报道，新兴市场基金本周的资金外流达到金融危机以来最高水平。投资者从中国股市撤回了数十亿美元。

基金追踪机构EPFR发布的数据显示，在截至周四的一周里，新兴市场基金资金流出总量达到93亿美元，为2008年以来最高水平。其中，中国股票基金的资金流出量为71亿美元，而此前三周则出现了强劲的资金流入，5月最后一周甚至创下了流入46亿美元的纪录。同在5月最后一周，全球新兴市场基金流出资金8.29亿美元，拉美基金流失了4.42亿美元。

随着美元走强，新兴市场近来承受了更大压力。美元走强通常会导致新兴市场资产业绩放缓。过去一个月里，俄罗斯卢布对美元贬值8.6%，哥伦比亚比索贬值5.9%，马来西亚林吉特贬值3.2%。

新兴市场债券尤其受到了冲击。随着德国政府债券收益率提高、美国经济数据出现起色，投资者们开始重新思考持有低等级债券的风险。

许多发展中国家也已出现经济放缓，这是因为中国对原材料的需求大幅降低，国内信贷繁荣慢慢走到终点。

本周初，世界银行警告称，在西方国家经济活动开始显著回暖之时，新兴国家面临一场可能持续数年的"结构性放缓"。

中国股市--本周资金流出的主要资产类别--引发了市场另一种担忧。尽管经济在放缓，沪深股指在过去12个月里都上涨了一倍以上，使中国股市成为迄今全球表现最佳的股市。

然而，驱动中国股市上涨的主要因素在于数百万散户新开证券账户、高企的成交量和保证金借款快速增加。这一切都让投资者对一场政策诱导的泡沫感到害怕。

目前，上证综指的市盈率为25.7倍，高于一年前的区区9.7倍。对于在内地和香港两地上市的公司而言，其A股价格通常比H股价格高出38%，表明两地股市行情正日益背离。

本周，指数提供商MSCI明昇决定，由于市场准入限制等问题还未解决，暂不把中国A股纳入其全球新兴市场指数。如果MSCI明昇仓促行动、决定纳入A股，那么被动型基金将被迫投入数十亿美元买入中国A股。

澳新银行(ANZ)的分析师表示，本周资金流出中国股票基金可能是因为A股震荡加剧，但MSCI的决定或许也是背后因素之一。