7月份全国房屋交易量持续增长 房价上涨尚不明显

哈通社阿斯塔纳8月10日电 国家经济部统计委员会最新公布的数据显示，2015年7月份，哈萨克斯坦全国范围内共进行房屋买卖交易15401笔，较6月份增长4.3%，较2014年同期增长3.6%。虽然不及6月份的环比19.7%、同比15.4%的增长率，然而房屋交易量已经保持连续两个月的增长，并且1-7月份的房屋交易量同比增长8%，这些数据均能表明房市已经开始出现复苏的迹象，不过这是否仅是房市的季节性表现还有待观察。

统计显示，经2014年哈萨克斯坦房市落入低潮、房屋交易量同比下滑13.7%之后，今年年初至今房市出现了一定的回升之势。其中，阿拉木图市7月份的房屋交易量全国最高，为2001笔，环比增长达38.6%，同比增长11.8%；而阿斯塔纳市的为1383笔，环比下降9.2%，同比增长42.4%。虽然阿拉木图在7月份的房屋交易量比阿斯塔纳多，但比较今年1-7月份和去年同期的数据，阿拉木图同比增长仅为6.2%，而阿斯塔纳的增长率达69.1%。因此也可以得出结论，阿斯塔纳的房产回暖的速度要比阿拉木图快。

除了以上直辖市之外，曼格斯套州和阿克莫拉州的房市也出现明显升温，两州今年1-7月份的房屋交易量分别同比增长45.1%和28.1%。

房市虽出现了回温的迹象，但房屋价格的上涨尚不明显。（下图中需注意的是，哈萨克斯坦央行在去年2月份对坚戈施行了贬值政策，这使当月通货膨胀率达到1.7%，也促使了用坚戈计算的房价短时间内较大幅度上涨。）

数据显示，2015年7月份，新房平均价格为221824坚戈/平方米，环比下降0.3，同比上涨0.2%。而今年1-7月份的新房平均价格较2014年同期相比上涨2.6%。 二手房平均价今年7月份为每平方170983坚戈，环比下降1.2%，同比上涨0.1%，1-7月份二手房平均价较2014年同期相比上涨4.4%。

除新房和二手房之外，2014年7月份，毛胚房平均价为每平方100508坚戈，环比下降0.2%，同比上涨1.2%，1-7月份平均价同比上涨4.6%；房屋出租平均价为每平方1259坚戈，环比下降0.8%，同比上涨5.1%，1-7月份平均价同比上涨6.7%。（提示：1人民币≈30坚戈）

前两个月的房市资讯： 6月份 、 5月份 。（编译：吴然）