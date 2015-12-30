《星战7》成中国社交媒体热点话题 在华票房或破纪录

哈通社阿斯塔纳12月30日电 据路透社消息，《星球大战：原力觉醒》（Star Wars: The Force Awakens,下称 星战7）庞大的宣传攻势席卷而来，中国网民对该电影的八卦逐渐增多，这暗示《星球大战》系列最新一部影片有机会在全球第二大电影市场--中国打破票房纪录。

《星战7》是已经拥有近40年历史的《星球大战》系列的第七部影片，也是迪士尼(DIS.N)首次涉足制作的该系列影片。若想在史上最高票房榜占据一席之地，中国市场是一处关键战场。该片上映首周末揽下5.29亿美元全球票房，大幅超越《侏罗纪公园》（Jurassic World）创下的记录。

迪士尼需要努力为《星战7》在华上映造势，虽然《星战》首部1977年就已上映，但《星战》系列最初的三部曲直到今年6月才首次在中国公映。

迪士尼在中国发动一系列市场攻势：500名暴风兵在长城摆开阵势，"中国版贾斯汀·比伯"--鹿晗担任《星战》中国推广大使。近期路透对新浪微博的一项分析显示，自12月初以来《星球大战》在新浪微博上被提到了约70万次，超过了今年在华发行的其他热门好莱坞大片。

网络热度不能保证《星战7》在中国的票房成功。《星战7》将于周日在上海举行红毯首映式，并于明年1月9日在中国大陆上映。

但中国这个全球最大网络社区弥漫的好奇，或许能帮助《星战7》与火爆的《速度与激情7》（Furious 7）一较高下。《速7》在华上映首周末拿下逾1.8亿美元票房。

Exhibitor Relations Co高级票房分析师Jeff Bock预计《星战7》在华上映首周将揽下约1亿美元票房。有人则给出了更高预测。

"不管在华票房如何，《星战7》都会表现不错，"China Market Research Group驻上海主管Ben Cavender表示。"但若该片想挑战全球票房纪录，那其在华成绩将至关重要。"