历史正剧《哈萨克汗国》第一季将于今年7月上映

哈通社阿斯塔纳2月23日电 据阿拉木图电视台消息，为庆祝哈萨克汗国建立550周年而拍摄的史诗巨制--电视剧《哈萨克汗国》最终上映时间获得确认。

作家、剧作家司马古力•叶留拜表示，通过电视剧的形式，向世界展现哈萨克大地波澜壮阔的历史画卷，是一桩功在当代，利在千秋的大事。同时，也完全符合纳扎尔巴耶夫总统提出的"永恒的国家"思想。

"《哈萨克汗国》分为两季，每季10集。第一季将于今年阿斯塔纳日（7月5日）期间正式上映，第二季暂定于今年国庆日（12月16日）上映。"他说。

历史正剧《哈萨克汗国》由哈萨克斯坦文化和体育部于2014年11月立项，2015年开拍，哈萨克斯坦著名导演鲁斯帖穆•阿布德拉谢夫担任本剧导演一职。

影片剧本根据伊利亚斯•叶森贝尔林历史题材巨著《游牧人（Көшпенділер）》第一部改编而成，主要讲述1465年建立哈萨克汗国的可汗--克列和贾尼别克汗，以及其后的布伦德克汗和哈斯木汗时代的故事。

该剧演员阵容强大，除国内一线演员担纲主演外，还有大量来自俄罗斯联邦哈卡斯共和国、蒙古、乌兹别克斯坦等国演员参演。

受经济危机影响，该剧拍摄进度一度落后于原定计划，上映时间也因此一再拖延。（编译：塔尔）





