哈萨克斯坦各地投票站于7时对选民开放

哈通社阿斯塔纳3月20日电 为迎接马吉利斯（议会下院）和地方议会选举，今天早晨7时，设立在国内的9840个投票站对选民开放。本次马吉利斯选举将于今日阿斯塔纳时间7时至20时举行。

参加今天投票的除了生活在国内的选民外，还有在国外工作或临时出差的选民。为了使所有的合法选民都能够有机会参加5年一次的议会选举，中央选举委员会在51个国家的使、领馆内设立了65个投票箱，即亚洲国家5个，北美洲国家4个，非洲国家1个，欧洲国家20个，独联体国家15个，保证所有人都有机会表达自己的政治意志。根据2016年3月4日的统计，目前哈萨克斯坦在国外工作的选民有1.4万多人。

6个国内政党参加此次议会选举，分别是：祖国之光党、光明之路党、"阿吾勒"党、哈萨克斯坦共产主义人民党、国家社会民主党和团结党。各党派234位议员将参与马吉利斯（议会下院）议员席位的竞选。

今天的选举将选出98位马吉利斯（议会下院）议员，阿斯塔纳、阿拉木图及各州州级议会议员550人，市级议会议员625人，县级议会议员2160人。21日，哈萨克斯坦民族和睦大会将选举产生9名议员。

来自各个国家和国际组织的964位国际观察员，将对此次议会选举进行全程监督。此外，国内各社会团体和个人亦可通过登记，参与对选举过程和计票阶段的监督工作。

预计，20日将有9791165名哈萨克斯坦公民参与投票。（编译：金桥）