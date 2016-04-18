哈萨克斯坦最具特色的7座清真寺（图）

哈通社阿斯塔纳4月18日电 哈萨克斯坦穆斯林人口总数约为1100万人，占总人口的70%左右。

作为宗教活动的重要场所，清真寺伴随着伊斯兰信仰的传播，自古老的时代一直延续到了今天，遍布在哈萨克草原的每一个角落。

据悉，哈萨克草原上最古老的清真寺，是9世纪时建立于玛恩戈什拉克岩石峭壁下的一座名为"沙克帕克阿塔"的清真寺。

如今，在哈萨克斯坦国内共有2700余座清真寺。

在这些清真寺当中，有7座清真寺显得颇为特别。



古老的"沙克帕克阿塔"清真寺遗迹

哈萨克斯坦最具特色的7座清真寺：



1、哈兹列特苏丹清真寺



哈兹列特苏丹清真寺位于首都阿斯塔纳，是哈萨克斯坦及整个中亚最大的清真寺。

该寺2010年动工修建，与2012年完工，耗时三年。

清真寺拥有9个圆顶和4座高77米的宣礼塔，可同时容纳1万人进行宗教活动。



2、塞梅清真寺

塞梅清真寺，是哈萨克斯坦最有历史的清真寺之一。

这座清真寺建于1852年，14扇以红砖砌成的窗户是这座清真寺的标志。



3、玛什呼尔•居苏普清真寺

位于巴甫洛达尔市的玛什呼尔•居苏普清真寺，以其独具特色的外形而成为了这座城市的地标性建筑。

这座建筑被设计为八角形，而最具特色的地方，是这座清真寺的圆顶。与其他清真寺不同之处在于，这座清真寺的圆顶设计灵感来源于哈萨克毡房的顶部天窗外形。

整座建筑的风格，也颇似古老的突厥人民最常用的帐篷形状。



4、卡拉干达中央清真寺

卡拉干达中央清真寺，是哈萨克斯坦境内最大的清真寺之一，可容纳4000人。

清真寺按照古典伊斯兰建筑风格建造，具有典型的中央圆顶和四个宣礼塔。不过在清真寺的内饰中，采用了大量具有哈萨克文化元素特色的羊角和鹿角纹饰。



5、库斯塔奈清真寺

库斯塔奈清真寺被称之为"最不拘一格"的清真寺。

这座清真寺建于1893年，由于设计中同时采用了伊斯兰建筑风格和西方建筑风格特征，整座建筑显得颇为另类。



6、瑙安•哈兹列特清真寺

位于阔科谢套的瑙安•哈兹列特清真寺，是哈萨克斯坦境内少有的纯木制清真寺之一。

这座修建于1904年清真寺，历史也超过了1个世纪。



7、哈萨克斯坦唯一的"中国风"清真寺--加尔肯特清真寺

在哈萨克斯坦境内，还有一座以中国特色建筑风格修建的"中国风"清真寺--加尔肯特清真寺。

这座清真寺位于同中国交界的加尔肯特市，始建于1895年，设计者是一位来自中国的洪姓建筑师设计建造。由于这座清真寺将中国传统的亭台楼阁与中亚-西亚建筑风格完美结合在一起，被认为是"文明交汇融通的见证"。

1982年，加尔肯特清真寺被列入哈萨克斯坦历史与文化遗迹加以保护。（编译：塔尔）