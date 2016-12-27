勇士克伊克头骨共有7处受过重创

哈通社阿斯塔纳 --文化和体育部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒27日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，勇士克伊克头骨DNA检验结果将于2017年1月出炉。

穆罕麦迪表示，匈牙利与德国专家正在进行勇士头骨复原和DNA检验等工作。专家们通过初步DNA检验已确认勇士眼球颜色与肤色。



国立中央博物馆馆长努尔桑•阿勒穆拜说，克伊克头骨面部复原工作已完成，复原图完全符合本人面貌，相似度达98.7%。



阿勒穆拜还表示，勇士克伊克头骨由于受过重创，为相关人员正在进行的研究工作带来了巨大难度。



阿勒穆拜说："因勇士头骨受过重创之故，促使人像雕塑制作难度相应增大。正在对克伊克头骨进行研究工作的人类学家表示，克伊克头骨共有7处受过重创，头部左半部分与枕部明显变形，前门牙全部粉碎脱落，鼻部也受过重创，这将增加克伊克头骨人像雕塑的制作难度。但随着科技的迅速发展，当今的先进技术足以顺利完成头骨复原工作。两个月以来，匈牙利专家已全力投入勇士头骨复原工作。"



据悉，2016年10月13日，历史伟人、1916年哈萨克斯坦民族解放运动领袖--勇士克伊克头骨由阿拉木图运至匈牙利首都布达佩斯进行面部复原。勇士克伊克头骨的面部复原任务将由匈牙利自然科学博物馆人类研究部主任阿格聂西•库西塔尔负责完成。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】