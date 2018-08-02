今年7月全国仅有一辆电动汽车进行登记

哈通社/阿斯塔纳/8月2日-据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2018年1-7月，哈萨克斯坦共有超过70万辆汽车进行了登记注册。

报告期内，我国行政机关的汽车注册量为735539辆，较去年同期增长14.7%。其中，重新登记二手车辆总数为691084辆，同比增长13.8%。而44455新车的注册量为辆，比去年上升30%。



值得一提的是，今年7月，我国共有11.3万辆汽车进行了登记注册，其中仅有一辆电动汽车--特斯拉品牌的Model 3车型，车主为阿斯塔纳居民。



据统计，重新登记汽车的69.2%为10年以上车龄的二手车。而20年以上车龄的二手车登记量为273482辆（39.6%），11-20年间车龄的二手车位204674辆（29.6%）。



此外，使用时间在4-7年之间的汽车数量为140801（20.4%），8-10年之间的汽车数量为38257辆（5.5%），1-3年之间的汽车数量为31169辆，而没有超过一年的汽车数量为2701辆。



同时，较去年同期相比，20年以上车龄的汽车销量从35.9％升至39.6％。 1 - 3年间车龄的汽车销量从8.2％降至4.5％。



【编译：达娜】