纳扎尔巴耶夫总统署名文章《伟大草原之国的7个优势》全文

空间是衡量万物的标准，时间是衡量万事的标准。当空间和时间融合时，国家的历史就开始了。这不仅仅是一句美丽的格言。

事实上，如果研究下德国人、意大利人或印度人的历史，那么自然而然就会出现关于这些民族在一千年的历史中与其所取得的伟大成就和领土的问题。当然，古罗马和现代意大利不是一回事，但意大利人以其根源为傲。古哥特人和现代德国人也不是同一个民族，但他们都是德国伟大历史遗产的一部分。古印度拥有丰富的多元文化，现代印度人自然被认为是一种独特的文明，在历史洪流中不断发展。

这是正确的做法，可以了解自己民族的起源，以及整个国家历史的深度和复杂性。

哈萨克斯坦的历史也应从现代科学的角度来理解，而不是从其历史片段中理解。存在令人信服的论据。

首先，大多数原始国家在哈萨克斯坦境内形成，其贡献将在下面讨论，成为哈萨克民族民族起源的一部分。

其次，那些我将要提到的优秀文化成就没有被带入草原，大多数情况下正是在我们的土地上诞生，然后才传播到西部和东部，北部以及南部。

再次，近几十年的历史发现清楚地证实了我们的祖先与其时代最先进的技术创新之间的不可分割的联系，使我们能够重新审视伟大草原在全球历史中的位置。

最后，一些哈萨克部落和氏族的名称比"哈萨克"民族名称早出现几百年，这无疑证明了一个跟之前相比完全不同层次的国家历史。

以欧洲为中心的观点不承认另外一种事实，即萨基人、匈奴人、原始突厥民族是我们国家民族族源的一部分。

非常重要的是我们正在谈论哈萨克斯坦的历史，这是许多曾长期居住在我们的土地上的民族共同的历史。这是我们共同的历史，许多不同种族的杰出人士对此作出了贡献。

今天，我们需要对自己的历史持积极态度。但是，它不应仅限于一些特定的、选择性的历史事件。有白就有黑。它们共同构成了个人和整个民族独特的生活特征。在我们的历史中，有许多戏剧性的时刻和悲剧，致命的战争和冲突，危险的社会实验和政治灾难。我们无权忘记它们。必须承认和接受自己历史的多面性。

问题不是通过贬低其他民族来展现自身的伟大。主要是基于严谨的科学事实，冷静客观地理解我们在全球历史中的作用。

伟大草原之国的7个优势

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第一、国家历史的空间性和时间性

毫不夸张地说，我们的土地是许多物质文化的起源地。如果缺少其中大部分文化，现代社会生活简直难以想象，而这些文化正是在我们土地上创造的。在他们的发展过程中，草原的居民向世界展示了许多技术创新，成为发明的先驱，这些发明仍然在世界各地使用。编年史保留了许多众所周知的关于哈萨克的祖先多次改变欧亚大陆地区的政治和经济历史进程的事实。



1.马术文化

众所周知，伟大草原赐予了世界畜马业和马术文化

人类首次驯化马就发生在现代哈萨克斯坦的领土上，我国北部的博泰定居点的发掘就证明了这一点。

马的驯化给我们的祖先带来了当时无法想象的优势，并且在全球范围内进行了经济和军事领域最大的革命。

同时马的驯化标志着马术文化的开始。骑马者手持弓、长矛或军刀，成为游牧民族创造的强大帝国走向历史前沿的象征。

马术旗手者的形象是英雄时代最著名的象征，是游牧世界的特殊"文化代码"，其形成与马术的诞生有关。

汽车发动机功率至今仍以马力测量。这个悠久的传统是对骑士统治地球的伟大时代致敬。

我们不应忘记，直到十九世纪，人类仍享受着这场伟大的技术革命的成果，这场革命从古老的哈萨克土地传入世界。

在草原文明的古老时代，抛弃了现代服饰的基本组成部分。马术文化为骑手战士创造了最舒适的服装。为了骑行的舒适度和实用性，我们的祖先首次将服装分为上下两部分，他们首先发明了裤子的雏形。

因此人们可以自由骑马。草原人民用皮革、毛毡、大麻、羊毛和亚麻缝制裤子。在过去的一千年里，这种服饰的种类从根本上没有发生改变。在发掘过程中发现的裤子具有与现代裤子相同的形状。

众所周知，现在所有类型的靴子都是皮靴筒和跟鞋的改造，游牧民族穿着用于骑马。

为了在骑行期间改善对马的操纵，草原人民发明了高马鞍和马镫。这一发明使得人们自信地骑马，即使骑马过程中快速移动也可以有效地使用自己的武器--弓、长矛、剑。我们的祖先在骑马疾驰时完成了完美的射箭--改变了武器的构造：使用了复合材料，更具适用性和杀伤性，箭有羽毛和金属箭头，穿孔盔甲。

居住在哈萨克斯坦境内的突厥部落带来的另一项技术创新是军刀的发明，其显著特征是直的或弯曲的刀刃，刀刃朝手柄的方向弯曲。这种武器成为进攻性武器库中最重要和最常见的武器。

我们的祖先是第一个为马和骑马者制造防护装备的人。进而出现了全副武装的骑兵-- 这是欧亚游牧民族最重要的军事创新。这发生在公元前一世纪到公元后一世纪之间。 这也影响了一种特殊的军队的形成--重型骑兵，长期确保了游牧民族前所未有的军事优势，直到发明和大量使用枪支之前。

2.伟大草原的古代冶金学

制造金属的发明开辟了一个新的历史时期，永久改变了人类发展的进程。哈萨克土地上富含多种金属矿，也成为最早出现冶金业的中心之一。远古时期在哈萨克斯坦中部、北部和东部的土地上就出现了青铜、铜、铅、铁、银和金的采矿生产和冶炼中心以及铁板的制造。

我们的祖先不断研发新的、更耐用的金属，这为他们加快技术进步提供了机会。在挖掘过程中发现的早期金属、装饰品、日常用品以及武器的冶炼炉证明了这一点。这也证明了古代我们土地上存在的草原文明的高技术发展。



3.野兽风格

我们的祖先与外界和谐相处，认为自己是自然不可分割的一部分。这是形成伟大草原人民的世界观和价值观的重要原则。哈萨克斯坦的古代居民拥有高度发达的文化-- 他们拥有自己的文字和神话故事。

草原人民遗产中最显著的元素是对艺术独特性和精神内容丰富性的反映--"野兽艺术风格"。在日常生活中使用动物图案是人与自然相互关联的象征，也是草原人民的精神方向。

他们更喜欢猛兽的图像，主要是猫科动物。雪豹是当地动物群的稀有和高贵代表，其作为哈萨克斯坦主权的象征之一也不是偶然。

与此同时，野兽风格反映了我们祖先的最高生产技能 --众所周知的艺术雕刻和金属加工技术：铜和青铜的冶炼和铸造，复杂的金板制造方法。

总的来说"野兽风格"是世界艺术最高峰之一。

4.金人

1969年在伊塞克发现的"金人"是轰动世界科学界的一个发现，使我们能够重新认识我们的起源，在艺术学者圈被称为"哈萨克斯坦图坦卡蒙"。

"金人"向我们讲述了很多。我们的祖先创造了最高水平的艺术创作，至今仍令人惊叹。战士的艺术形象表明了古代大师对制金技术的自信掌握。它还揭示了丰富的神话故事，反映了草原文明的力量和美学。

草原人民推崇领袖气质，把他当做太阳神一样崇拜。豪华的安葬装饰使我们了解祖先的精神传统。在战士周围找到的其中一个银杯上发现了划痕-这是在中亚发现的最古老的书写痕迹。

5.突厥世界的摇篮

阿尔泰对哈萨克族和欧亚大陆其他民族的历史非常重要。从远古时代起，这些雄伟的山脉不仅修饰了哈萨克斯坦的土地，而且也是突厥人的摇篮。一世纪中期正是在这里--突厥世界诞生了，伟大的草原生活中出现了一个新的历史阶段。

历史和地理形成了突厥国家、伟大草原帝国的特殊连续性模式。几个世纪以来，它们相继取代，在中世纪哈萨克斯坦的经济，政治和文化中留下了重要的印记。

突厥人在占领广泛地理边界的空间之后，建立了游牧文明和定居文明的共存，带来了中世纪城市的繁荣，成为艺术、科学和世界贸易的中心。例如，中世纪的奥特拉尔赋予人类世界文明最伟大的思想家之一阿里法拉比，在突厥斯坦曾诞生过突厥人民伟大精神领袖之一霍加•阿赫梅特•亚萨维。

6.伟大的丝绸之路

哈萨克斯坦占独一无二的地理位置--位于欧亚大陆的中心，自古以来就促进了不同国家和文明之间的交流。从我们这个时代边界线开始，这些陆地路线被转变为伟大丝绸之路--大欧亚大陆的东西南北方之间的跨大陆贸易和文化联系网络。

丝绸之路已成为发展全球贸易和人民之间智能合作的稳定平台。

伟大草原的居民是古代和中世纪最重要的贸易路线关键中间人，保障交通动脉的运行和安全。草原地带连接中国、印度、波斯、地中海、中东和斯拉夫文明。

自出现以来，"伟大的丝绸之路"地图主要位于突厥帝境内。正是在突厥人统治中欧亚大陆期间，"伟大丝绸之路"达到了繁荣顶峰，并在国际范围内促进了经济繁荣和文化发展。

7.哈萨克斯坦--苹果和郁金香的起源地

科学证明，阿拉套山麓是苹果和郁金香的历史起源地。正是从这里开始，这些普通的，但对于全世界来说很重要的植物逐渐蔓延到所有国家。现在哈萨克斯坦是地球所有苹果树祖先西弗尔斯苹果树的守护者。正是她赐予了世界最常见的水果之一。我们所知道的苹果树是我们苹果树种果实的遗传变种。沿着古老丝绸之路路线从哈萨克斯坦境内外伊犁阿拉套山脚下果实落入地中海，然后传播到世界各地。作为这种常见水果悠久历史的象征，我国南部最美丽的城市之一被称为"阿拉木图"。

实际上，在楚伊犁山脉，我们仍然看到原始形式的哈萨克斯坦植物珍珠 --列格利郁金香。这些美丽的植物出现在我们的土地上，位于天山的沙漠和山麓。从哈萨克人的土地上，这些普通而不寻常的花朵逐渐在世界各地蔓延，以其美丽征服了许多人的心。

今天，世界上有3000多种栽培郁金香，其中大部分是哈萨克斯坦当地郁金香的"后代"。在哈萨克斯坦，共有35种郁金香。

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二、历史意识的现代化

所有这些问题都需要认真反思。他们关系到我们世界观的基本原则，人民的过去，现在和未来。

我相信我们可以通过以下几个大型项目开始这项工作。

1.档案-2025

哈萨克斯坦独立以来为研究民族历史进行了大规模工作，旨在恢复民族历史史册重要之处的"文化遗产"项目得到成功实施。然而，祖辈们的生活及卓越文明的许多文献资料仍未得到流通。它们仍蕴藏在世界各地的档案馆中，等待着被挖掘及研究。

因此，我认为应制定旨在认真研究覆盖古代至现代的各阶段国内外文化遗产的"档案-2025"七年项目。

由历史学家、档案专家、文化学家们组成的专门小组应在项目框架下同国内外大型档案库建立系统地及长期的互动，并开展研究工作。

这一工作在各方面都拥有重要意义，不应使用国家费用使其变成 "学术旅游"。应不仅限于收集历史档案，还有必要将历史档案数字化，并保障更好地向感兴趣的专家和公众开放。

灌输民族历史自豪感，并从学校阶段开展爱国主义教育。对此，全国各个地区的学校和方志博物馆有必要进行历史考古研究。研究民族历史将为每位哈萨克斯坦公民创造了关于民族历史的统一感。

2.伟大草原的伟大人物

众所周知，大众意识的历史进程主要具有人格化的特征。许多人民为自己伟大祖辈的名字自豪，他们是自己国家的独一无二的大使。

例如，像图坦卡蒙、孔子、亚历山大大帝、莎士比亚、歌德、普希金和乔治华盛顿这样的世界著名人物，如今他们是自己国家的"无价之宝"，有助于在国际舞台有效推广自己的国家。

在伟大草原也诞生了一大批著名人物。其中包括阿里法拉比和亚萨维，阙特勤和拜巴尔斯，塔乌克和阿布莱汉，克涅萨雷和阿拜等大型人物。

首先，我们应该创建 "伟大草原的伟大人物"教育百科公园，其中将公开展示纪念我们的著名历史人物及其成就的雕塑纪念碑。

其次，通过实行国家目标命令，有必要提议为在当代文学、音乐、戏剧和造型艺术领域的伟大思想家，诗人和领袖开设实体画廊。

除了传统形式之外，挖掘青年艺术的创造潜力也很重要。这项工作不仅要吸引国内艺术家，还包括国外大师和创作团队。

第三，有必要系统化加强制作和传播涵盖广泛历史视野的"伟大草原的杰出人物"科普系列的活动。

在这个方向上，可以创建国际多学科团队，外国专家将与哈萨克斯坦科学家一起参与活动。这样，国内外将熟知我们英雄的生活和事迹。

3.突厥世界的起源地

哈萨克斯坦是突厥人民的起源地，是神圣的" 黑尚鄂拉客"。从这里，从我们的大草原出发至世界各个角落的突厥部落和对其他国家和地区的历史进程作出了重大贡献。

我们需要实施"突厥文明：起源至现代"项目，项目框架下，有必要于2019年在阿斯塔纳举行世界突厥学家大会以及展示各国突厥文化遗产的国际突厥文化日。此外，依照维基百科的模式，打造收集突厥民族共同文化遗产的在线图书馆也具有重要意义，哈萨克斯坦可以作为管理员。



此外，作为新州首府，发展突厥斯坦的同时有必要系统地提高其在国际社会上的声誉和地位。

哈萨克斯坦曾经的首府不仅仅是精神文明中心，对于整个突厥世界来说还是一个神圣之地。

4."伟大草原"主题古代艺术和科技博物馆

哈萨克斯坦具备建立伟大草原主题古代艺术和科技博物馆博物馆的充分条件。可以在博物馆收集高级艺术和技术的样品，其中包括野兽造型的工艺品，"金人"的装饰品，反映驯马和冶金发展、武器制造过程的物品以及其他文物。在博物馆展示在哈萨克斯坦出土的有价值的考古文物，体现出哈萨克斯坦这片土地上不同领域生产技术的发展历程。

组建国家"伟大草原的伟大文明"历史俱乐部，在其基础上在阿斯塔纳和哈萨克斯坦各地开展旨在考察古代萨基人、匈奴、突厥汗国时代历史遗迹和其他主题的文化活动。通过实施这些活动可以吸引许多对此有兴趣的人才。

对奥特拉尔古城进行修复的旅游项目也很重要，这其中包括修复城市房屋、街道、公共场所、输水道等其他城市环境项目。

在此基础上，需对文化宣传和旅游发展工作投入关注。

5.千年的草原民间文学和音乐

在这个项目的框架内，我们需要编写一本《草原民间文学选集》。选集将收集过去千年间伟大草原人民口头创作的优秀作品：神话、传说、壮士歌、民歌谣。

此外，还需出版《伟大草原的古老乐曲》，为库布孜、冬不拉、色布孜克等传统哈萨克乐器编写重要作品集。

伟大草原的民间文化和乐曲需要以现代数字化形式呈现出来。开展这些项目需要吸引国内外专家不仅使丰富伟大草原遗产系统化、而且赋予其现实意义。

我们文化的基本主题、人物和乐曲是无国界的，应该在欧亚大陆的整个空间和全世界进行系统的研究和推广。

应该以现代观众易理解的形式实施口头和音乐传统的现代化。

这其中包括可以通过图片或者视频的形式展示古代文字和文章。同时声音和旋律不仅可以通过乐器、也可以以现代电子形式展示。



此外，有必要在哈萨克斯坦和其他国家的各个地区组织一系列科学研究考察，旨在寻找民间文化传统的共同历史基础。

6.通过电影和电视展示历史

电影艺术在现代人们的历史认知中有着重要的地位。在大众认知中电影主人公形象比重要学术专著中人物画像扮演着更重要的作用。

因此，在不久的将来，有必要开始制作关于哈萨克斯坦文明发展历程的系列纪录片、电视剧和长篇艺术电影。

这些项目的工作应在国际合作框架下进行，包括结合国内外优秀编剧、导演、演员、制片人以及现代电影事业专业人员。

除了有趣又戏剧性的情节以外，还应向观众们更多地展示富有幻想和冒险元素的新历史影视作品。

对此，可利用伟大草原的神话及民间文献资料。

应还特别关注青少年一代，他们迫切需要能使其效仿国家英雄的高质量的儿童电影和动画系列。

我们的英雄和学者及领袖们不仅应成为在哈萨克斯坦，乃至在全世界都值得效仿的人物。

结束语

一年半以前，我发表了一篇文章《面向未来:精神文明的复兴》，在社会上得到了广泛的回应。

我认为上述项目是"精神文明的复兴"计划的延续。

国家计划"精神文明的复兴"新增添的内容使我们祖先数百年的遗产更具现实意义，使人们在数字文明的条件下更容易对其理解和需求。

我深信，那些铭记、珍惜并且为自己的历史感到骄傲的人会有一个美好的未来。以过去为豪，对现在进行实用评估和对未来的积极展望 --这是我们国家成功的关键。

来源：哈萨克斯坦驻华大使馆