阿克莫拉州正在实施替代能源领域的7个项目

哈通社/努尔苏丹/12月6日--在我国“绿色经济转型”工作框架内，阿克莫拉州正在实施一系列太阳能和风能源发电站项目。预计到2023年，我国的替代能源占比能达45%。

据阿克莫拉州能源、居民住房和公共事务管理局消息，在落实首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提倡的“转型绿色经济”工作框架之下，阿克莫拉州正在积极实施发展替代能源领域的项目。

消息称，阿克莫拉州当前正在实施价值约600亿坚戈的三大投资项目。在工业化路线图框架下，容量为45兆瓦的风力发电站已投入使用，4年时间内该发电站共生产了约600万兆瓦的电力。

Rodina公司投资建造了一座装机容量约75万兆瓦的风力发电站，作为该公司产业的配套设施。

与此同时，由ЦАТЭК Green Energy公司承建的风力发电站工程也在阿克莫拉州阿尔沙勒乡进行当中。一期项目已顺利于2019年8月完成（容量为50兆瓦）。

根据工程规划，计划将在二期项目中把规格提高至100兆瓦，同时，当前的规格有望在三期项目中提高两倍。

除此之外，计划2020年将泽里诺格勒县 KB Enterprises有限公司(100兆瓦)的太阳能发电站投入使用。通过外资企业投资启动的该项目投资资金为533亿坚戈。

在阔科舍套附近的克拉斯诺亚尔村，由Вичи有限公司承建的容量为3.75兆瓦的电力发电站当前也在进行完工后的测试工作。

除了以上正在实施和已完成的项目之外，阿克莫拉州正在计划在伊雷门套市再建造两座风力发电站。

【编译：阿依波塔】