在哈萨克斯坦实行隔离检疫期间货运量同比下降了7％

哈通社/努尔苏丹/8月4日--据Finprom.kz网站消息，今年1月至6月，我国的货运量与去年同期相比下降了7.4％，为18亿吨（2019年上半年为19亿吨）。货运量减少的主要原因之一是由于COVID-19的蔓延而采取的限制性措施和隔离措施。

相应地，运输和仓储行业的收入也有所下降。因此，在2020年上半年的结果，货运公司的总收入达到1.35万亿坚戈，而在去年同期，总收入达到1.44万亿坚戈。

按运输类型划分，公路和城市电力运输占货运量最大份额，为14亿吨，占货运总量的81.3％。与此同时，通过铁路运输的货运量达1.966亿吨，管道运输量达1.327亿吨。

为加快哈萨克斯坦运输业的发展，物流基础设施正在积极扩展。目前，我国有21个运输物流中心。其中，阿拉木图州有6个运输物流中心，努尔苏丹市5个，阿克托别州4个，奇姆肯特市2个，东哈州1个，曼格斯套州2个，阿拉木图市1个。完善的物流中心系统可以缩短供应链，优化商品流并提高供应的可操作性。建立物流中心就是为了在最短的时间内以最低的财务成本将商品从供应商处运送到消费者手中。

此外，哈萨克斯坦国家铁路公司计划在以下城市：努尔苏丹、奇姆肯特、阿克套、阿克托别、阿特劳、库斯塔奈、乌拉尔、巴甫洛达尔和乌斯卡曼建立9个运输物流中心。目前，正与«Kazakh Invest»公司联合开展工作以吸引投资者。

【编译：阿拉依】