哈萨克斯坦人均肉类消费量增长7%

哈通社/努尔苏丹/1月20日 – 据统计分析网站Energyprom.kz数据，哈萨克斯坦国民肉制品消费量同比增长7%，人均肉类消费量达到了21公斤。

统计显示，2020年第三季度，哈萨克斯坦人均肉类及肉制品消费量为21.3公斤，较2020年第二季度环比增加1公斤，较2019年第三季度同比增加1.4公斤。

2020年第三季度，哈国所有种类的肉类和肉制品消费量均有增长。其中，牛肉人均消费量为5.7公斤，羊肉人均消费量1.9公斤，碎肉制品人均2.4公斤。

全国各地区肉制品消费量同期也有增长。其中，卡拉干达州居民肉类消费量居全国首位，人均达26.8公斤，其次是阿克莫拉州（25.4公斤）和阿拉木图州（25.2公斤）。

2020年第三季度肉制品消费量增幅方面，也是卡拉干达州居于首位，同比增加了3.3公斤。其次分别是努尔苏丹市（增加2.7公斤）和江布尔州（增加2.3公斤）。

随着对肉类需求的提高，国内肉制品价格也有所上涨。

价格增幅最大的是羊肉，其价格同比增长了16.2%，达每公斤1990.3坚戈。其次是马肉，增幅11.9%，达2271.8坚戈/公斤。牛肉价格增幅为8%，售价为1947.4坚戈/公斤。

禽肉价格在报告期内出现了下滑，降幅5%，售价789坚戈/公斤。

【编译：木合塔尔·木拉提】