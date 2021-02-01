在哈萨克斯坦由女性领导的公司数量同比增长7%

哈通社/努尔苏丹/2月1日--据ranking.kz网站消息，截至今年年初，哈萨克斯坦已注册了33.03万家运营公司，比去年同期增长7.2％。其中，由女性领导的公司有9.9万家，比去年增加了7％。

以女性为首的运营公司的份额连续三年达到30％。

中型公司中女性管理人员的比例最高，达到35.7％，这一数字每年都在增长。

在小型公司中，由女性经营的公司所占比例略有下降，从30％降至29.9％。与此同时，在大型公司中，在过去一年由女性领导的企业所占比例从18.8％降至18％。

在世界经济论坛发布的《2020年全球性别差距报告》中，哈萨克斯坦在全球153个国家中排名第72位。

在欧亚经济联盟国家中，只有白俄罗斯的情况更好：排名第29位。俄罗斯排名第81位，吉尔吉斯斯坦位居第93位，亚美尼亚排在第98位。

斯堪的纳维亚国家（冰岛、挪威和芬兰）位居榜首。 在叙利亚、巴基斯坦、伊拉克和也门，性别差距和不平等程度最大。

全球性别差距指数由四个主要指标定义：经济参与度和职业机会、教育、健康和政治权利。

在妇女的经济参与和职业机会方面，哈萨克斯坦在153个国家中排名第37位，在欧亚经济联盟国家中，白俄罗斯排名第5位，俄罗斯排名第32位，亚美尼亚排名第78位，吉尔吉斯斯坦排名第88位。

贝宁、冰岛和老挝等国家处于领先地位，而女性职业机会最差的国家是巴基斯坦、也门、叙利亚和伊拉克。

【编译：阿拉依】



