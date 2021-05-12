韩国将从7月起实施新版防疫响应体系

哈通社/努尔苏丹/5月12日--据韩联社消息，韩国防疫部门12日表示，将在今年上半年完成面向老年人的新冠疫苗接种工作，并从下半年开始实施新版防疫响应体系。

中央应急处置本部防疫总括组组长尹泰皓当天在例行记者会上表示，将对政府3月在听证会上发布的«保持社交距离体系调整方案»进行修改和补充，最终敲定新版防疫响应体系，并于7月起正式实施。

尹泰皓表示，庆尚北道部分地区正在试点实施新版防疫响应体系，政府将评估其间出现的问题和效果，征集有关协会、团体和地方政府的意见，为7月起适用新版防疫体系做准备。

就7月开始实施防疫新规的原因，尹泰皓表示，鉴于面向抵抗力较弱群体和老年人的首剂疫苗接种工作将于6月底完成，75岁以上老人的第二剂疫苗接种届时也将基本结束，大多数易感人群可产生免疫，为实施更加宽松的防疫措施提供条件。

政府此前曾表示，若日均新增确诊病例控制在1000例以下，将从7月起实施新的防疫体系。尹泰皓表示，日增1000例是防疫部门能够承受的底线，政府在完成上半年的疫苗接种目标之前，将确保单日新增病例保持在1000例以下。

代总理洪楠基当天表示，若单日新增病例降至500例以下，可以考虑调整禁止5人以上聚集措施。尹泰皓对此表示，政府目前正就是否维持该措施进行内部研讨。