政府总理主持召开哈-欧投资合作对话第7次会议

哈通社/努尔苏丹6月11日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明11日主持召开哈萨克斯坦与欧盟投资合作对话第7次会议。

会议就可再生能源的发展，哈萨克斯坦向低碳经济的转型以及哈-欧在«脱碳»进程中的合作潜力等议题进行了讨论。

欧盟中亚问题特别代表彼得·布里安、荷兰驻哈大使安德烈·卡斯滕斯、德国驻哈大使蒂罗•克雷恩尔、德国经济中亚地区代表处主任霍夫塞普·沃斯卡尼扬、埃尼集团（Eni）中亚地区负责人卢西亚诺·瓦斯克斯、道达尔•埃伦（Total Eren）公司总裁蒂埃里·普莱森特在会上就可再生能源的发展前景发表了讲话。

总理马明在会上说道：«2020年12月，在联合国框架内举办的气候雄心峰会上，托卡耶夫总统宣布了哈萨克斯坦在2060年实现碳中和目标的愿景。对此，我们正努力提高可再生能源在能源生产总量中的比重。2020年，这一比重为3%。我们计划在2022年将其提高至6%。到 2030 年，绿色能源在哈萨克斯坦能源领域的份额将达到 15%。»

他指出，在«绿色哈萨克斯坦»国家项目框架内，将继续实施相关措施，以实现包括可负担的清洁能源、可持续城市和社区和负责任的消费和生产在内的联合国可持续发展目标。

总理还表示，哈萨克斯坦批准了新的《环境法典》，其符合经合组织国家的原则和标准，该法典将于今年7月1日生效。此外，哈萨克斯坦正逐步增加在包括可再生能源、水资源的有效利用及其他自然资源的合理利用等«绿色经济»领域中投入的公共及私人投资份额。

会议最后，总理呼吁欧盟驻哈使节们继续开展积极对话，以进一步促进哈萨克斯坦与欧盟之间的经贸和投资合作发展。

【编译：达娜】