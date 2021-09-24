国防部：今年又有7名哈萨克斯坦二战烈士遗体被寻回

哈通社/努尔苏丹/9月24日 – 主题为《纪念保卫世界的烈士 传达历史真相》的国际论坛24日在首都努尔苏丹举行。

此次活动由哈萨克斯坦«Atamnyn Amanaty»社会联合会与«俄罗斯烈士遗物搜索运动»共同主办，并得到了哈萨克斯坦总统赠款基金的支持。活动旨在纪念伟大卫国战争结束80周年。

哈萨克斯坦国防部副部长提穆尔·丹德巴耶夫出席活动并发表讲话。

国防部副部长表示，对胜利80周年的纪念，不仅是在缅怀战争中英勇牺牲的先烈，也是对青年爱国主义精神的培养。前苏联卫国战争的历史属于每一个参战国家，拥有共同的英雄主义热情的先烈是各国年轻一代的榜样。

据其介绍，在第二次世界大战期间，哈萨克斯坦共组建了12个步兵团、4个骑兵师、7个步兵旅、约50个团和一个特种旅参战。总参战人数超过150万人，其中60万人阵亡，27.1万人失踪。

战争结束后至今，哈萨克斯坦搜寻机构一直在同俄罗斯方面开展合作，对失踪人员进行搜寻，查证相关个人信息，为确定许多无名烈士的遗体和身份做了大量工作。

副部长说，在相关机构的合作搜寻下，近期又有7名二战期间失踪的哈萨克烈士遗骸被找到，并运回烈士故土安葬。

【编译：木合塔尔·木拉提】