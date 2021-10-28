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    11:30, 28 10月 2021 | GMT +6

    伊曼别克时隔7个月终于收到格莱美奖杯

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    哈通社/努尔苏丹/10月28日 – 在获奖消息公布的7个月后，哈萨克斯坦音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫终于拿到了格莱美奖杯。

    伊曼别克在自己的Instagram Stories上分享了这一消息。他在社交媒体上公布了收到奖杯时的视频短片，以及与奖杯的合影。

    据悉，奖杯是从洛杉矶邮寄来的。

    伊曼别克·泽依肯诺夫对美国歌手Saint Jhn的歌曲«Roses»进行的混音作品于今年3月荣获格莱美最佳混音录制奖。

    伊曼别克·泽依肯诺夫是获得格莱美奖的首个哈萨克斯坦人。直到2019年12月，伊曼别克还在当地的火车站工作。2019年3月21日，他对Saint Jhn的歌曲«Roses»进行了混音。大约三个月后，这首混音歌曲引爆了整个世界。伊曼别克混音版本的歌曲«Roses»在Youtube上获得了2.345亿次观看，一度成为美国Billboard Hot 100排行榜的第五名，也是英国音乐排行榜的第一名。伊曼别克也因此一跃成名。

    除格莱美奖外，伊曼别克今年还荣获俄罗斯《GQ》杂志颁发的«年度发现»奖项。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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