日本普通人群第三剂疫苗接种间隔缩短为7个月

哈通社/努尔苏丹/1月14日--据共同社报道，关于给64岁以下普通人群接种第三剂新冠疫苗，日本政府13日宣布将把与第二剂的间隔时间从此前的8个月提前一个月至7个月。普通老年人原则上缩短为6个月。厚生劳动相后藤茂之13日晚间向媒体透露了此事。

据厚劳省称，64岁以下人群从之前间隔8个月时将于4月接种第三剂的人开始依次提前一个月，企业和大学的«职场接种»也同样提前。

这是鉴于新变异毒株«奥密克戎»急剧蔓延而采取的对策，«第六波»疫情色彩日益浓厚，政府意在进一步加快接种以期预防感染及重症化。包括寄送接种券在内，负责具体工作的全国地方政府有可能出现混乱。

关于64岁以下人群的第三剂接种，当初计划把今年4至6月作为«集中期间»，每月以超过一千万人为对象实施接种。厚劳省的资料显示，例如2021年8月接种第二剂的人，8个月后为今年4月起接种第三剂，原计划按照这一顺序实施。而根据此次的方针可在3月接种，2021年9月接种第二剂的人，预计从今年5月提前一个月可在4月接种。

推进疫苗接种担当相堀内诏子在东京都向媒体称«相当于（第三剂接种对象）约85%的8500万剂疫苗将在4月上旬前派送»，认为供应量足够。

围绕第三剂接种的间隔，政府最初定为原则上第二剂接种后8个月以上。但由于奥密克戎疫情蔓延，把医务人员和老年人设施入住者以及职员的接种间隔缩短为6个月，其他普通老年人缩短至7个月。后来首相岸田文雄表示考虑进一步提前，因此厚劳省等进行了探讨。