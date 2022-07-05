阿拉木图现代汽车制造厂7月起增加产能

哈通社/努尔苏丹/7月5日 – 位于阿拉木图的哈萨克斯坦现代汽车制造厂（Hyundai Trans Kazakhstan）7月份将其产能提升到了4000辆/月。该工厂目前共生产9种型号的现代汽车。

据哈萨克斯坦汽车工业联盟数据，这座位于阿拉木图的汽车生产企业在2022年1~5月期间，共生产了轻型汽车13 780辆。这一数据较去年同期增长了41.4%。

值得一提的是，在2022年1~5月哈国全国共生产轻型车辆40 628辆。

哈萨克斯坦现代汽车制造厂焊接车间负责人鲁斯兰·卢克帕诺夫表示，该企业的首要目标，是将具有国际领先水平的现代汽车制造技术带入哈萨克斯坦市场，并不断加深高质量汽车生产工艺的本地化水平。

- 我们使用现代化高科技设备制造汽车，在焊接车间，我们主要生产 Accent 和 Tucson 车型。- 他说。

据其介绍，哈萨克斯坦现代汽车制造厂在2022年实现了全负荷运转，从7月开始将能够向哈萨克斯坦国内市场提供比去年多一倍的现代品牌轿车。

据了解，哈萨克斯坦国产现代品牌轿车目前在哈国车市上受到了相当程度的欢迎，并且被纳入到了国产车低息优惠贷款计划当中，广受消费者喜爱。

哈萨克斯坦现代汽车制造厂为哈萨克斯坦与韩国合资项目，总投资超过250亿坚戈，于2020年正式投产​。该工厂拥有焊接、涂装、装配、塑料面板生产和质量技术监管部门，配备有来自韩国和日本的高技术设备。

值得一提的是，哈萨克斯坦于2022年5月出台了国产车低息贷款优惠方案。哈国公民可向指定的二级银行申请1000万坚戈以内的低息贷款，购买价格在1500万坚戈以下的国产轻型车辆，贷款年限不超过7年，贷款利率为4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】