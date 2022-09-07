日本将把新冠疗养期缩短至7天 向共存过渡

哈通社/努尔苏丹/9月7日--据共同社报道，日本首相岸田文雄6日表示，将把感染新冠病毒后出现症状者在家中等处的疗养期，从目前的原则上10天缩短至7天。对于无症状感染者，若检测确认转为了阴性，那么5天就允许解除疗养状态，将不再是以往的7天。此外，26日起全国统一导入简化«全数掌握»的做法，把新增感染者的上报对象限定为老年人等。岸田还表示本月将启动应对奥密克戎毒株的新疫苗接种，有意在10～11月加速接种，力争一天超过100万剂。

政府将上述方针定位为迈向与新冠共存的过渡措施。岸田强调：«包括向与新冠共存的新阶段过渡在内，将强化兼顾社会经济活动。»

政府还在探讨，对于症状改善经过24小时之后、或者无症状的情况，拟允许感染者外出进行必要最小限度的购物，条件是戴口罩和不乘坐公共交通工具。包括缩短疗养期在内，政府将倾听7日召开的厚生劳动省专家组织的意见，然后正式决定。虽然放宽感染者行动限制有可能导致疫情扩大，但政府未出示作为依据的具体数据。

为了减轻业务繁重的医疗机关的负担，简化«全数掌握»的做法将作为由都道府县做出判断就能适用的«紧急避难措施»启动。2日起在宫城、茨城、鸟取、佐贺4县率先导入。 作为简化的前提，为了让无需上报的年轻轻症患者能放心在家中疗养，将在各地完善病情突然恶化时可以联系的«健康追踪中心»。住宿疗养和送餐等支援也将继续实施。