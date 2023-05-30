哈通社/阿斯塔纳/5月30日-- 哈萨克斯坦-西班牙商业委员会第7次会议在阿斯塔纳举行。

会议讨论了进一步加强两国间的经贸合作问题。

会议举办方表示，今日的会议有助于加强和扩大哈萨克斯坦和西班牙之间的经贸合作。

巴伊铁列克国有控股公司董事会主席哈纳特·沙尔拉帕耶夫表示，150名哈萨克斯坦方代表和35家西班牙公司代表出席了今天的会议。

-举办此类活动对于在哈萨克斯坦和西班牙的商人之间建立深厚的合作关系是必要的。目前，两国之间的相互贸易额约为25亿欧元，该指标比去年高出42%。 我们在不断加强与西班牙的贸易和投资关系。 在今天的会议框架下，我们将就一系列合作问题进行商讨，并就发展水处理、农业和水资源管理、工程等领域的合作达成协议。-他说。

据其介绍，西班牙公司是哈萨克斯坦主要的技术伙伴。

-就经济合作而言，欧盟是哈萨克斯坦最大的合作伙伴之一，而西班牙是该组织框架内最重要的伙伴国。 哈萨克斯坦与西班牙签署了第二份战略合作协议。 我们相信有理由继续与该国建立双边商业合作关系。 西班牙公司是我们主要的技术合作伙伴。-他说。

【编译：阿依波塔】