哈萨克斯坦打造7个访客中心 木结构模块化保护自然生态

哈通社/阿斯塔纳/8月2日--据文化和体育部新闻处消息，近两年来，哈萨克斯坦国家公园和其他景点通过私人投资共建造了7个访客中心。这些访客中心分别位于阿尤塞、图尔根塞、萨尔塔斯、恰伦、戈列尼克、麦迪奥和阿勒腾耶米勒。

-阿尤塞访客中心是首个试点项目。当然，部分民众担心在国家公园建设访客中心可能对自然环境产生不良影响，这种担忧是多余的，因为相关设施均采用木结构模块组装而成，没有使用混凝土，而是用带金属带的土工螺钉加固。-文化和体育部副部长叶尔詹·叶尔肯巴耶夫表示。

未来不久，图尔艮峡谷和布塔科夫卡峡谷也将出现访客中心。

值得一提的是，哈萨克斯坦推出了7项旅游业支持措施。包括：补贴每位入境游客旅行社费用、补贴未成年旅客哈萨克斯坦境内机票费用、补贴旅游企业购买山地滑雪设备和相关车辆的部分费用（25%）、建设路边服务设施和旅游设施（10%），以及补贴卫生设施维护费用（每月8.3万坚戈）。这些措施旨在促进哈萨克斯坦旅游业的发展和提升旅游体验，为游客提供更加便利和舒适的旅行环境。

【编译：阿遥】