托卡耶夫总统接受7国新任驻哈大使递交国书

这些大使分别来自西班牙、爱沙尼亚、乌兹别克斯坦、苏丹、卢旺达、多米尼加和毛里求斯。

出席仪式的大使包括西班牙王国大使路易斯·弗朗西斯科·马丁内斯·蒙特斯，爱沙尼亚共和国大使雅普·奥拉，乌兹别克斯坦共和国大使巴赫季尔·伊布拉吉莫夫，苏丹共和国大使穆罕默德·阿尔加扎里·西拉杰，卢旺达共和国大使查尔斯·卡永加，多米尼加共和国大使亚历杭德罗·阿里亚斯·萨苏埃拉以及毛里求斯共和国大使赫斯瓦尔·詹克。

托卡耶夫总统在致辞中强调，哈萨克斯坦始终奉行和平外交政策，坚定支持《联合国宪章》的原则，积极参与国际合作。

- 我们相信，没有任何机构能够取代联合国在全球事务中的地位，哈萨克斯坦将继续全力支持这一独特组织。与此同时，我们也希望进一步深化与各位大使所在国的双边关系，并在多边层面加强合作。 - 他说。

托卡耶夫还指出，哈萨克斯坦作为一个快速发展的国家，致力于确保经济的稳定性。虽然面临诸多挑战，但他强调，实现这一目标在很大程度上依赖于国际合作，尤其是与各国间的紧密联系。

最后，托卡耶夫总统祝贺大使们正式开启在哈萨克斯坦的外交使命，并向各位大使的国家元首表达了友好祝愿和问候。

Фото: Ақорда

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【编译：达娜】