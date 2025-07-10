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7月10日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了7月10日坚戈兑换外币平均汇率结果。
31个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.47（-0.43坚戈），外汇交易总额为2.6979亿美元（+8379.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:518.00坚戈，最高报价为1: 519.35坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：608.31（+0.46坚戈），外汇交易总额为240万欧元（+13.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:607.77坚戈，最高报价为1: 608.78坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6553（+0.0256坚戈），外汇交易总额17.5954亿卢布（+2.0814亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6050坚戈，最高报价为1: 6.6790坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.2393（+0.0180坚戈），外汇交易总额6081.1万元（+2785.1万元）。交易过程中，最低报价为1:72.1410坚戈，最高报价为1: 72.3000坚戈。