7月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 521.31（+2.84坚戈），外汇交易总额为2.8760亿美元（+1780.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:519.21坚戈，最高报价为1: 524.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：610.36（+2.05坚戈），外汇交易总额为232.3万欧元（-7.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:606.73坚戈，最高报价为1: 612.21坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6890（+0.0337坚戈），外汇交易总额30.5195亿卢布（+12.9241亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6155坚戈，最高报价为1: 6.7299坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.5967（+0.3574坚戈），外汇交易总额5570万元（-511.1万元）。交易过程中，最低报价为1:72.4010坚戈，最高报价为1: 73.0160坚戈。