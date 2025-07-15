7月15日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 525.87（+1.50坚戈），外汇交易总额为2.4339亿美元（+5310.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:523.80坚戈，最高报价为1: 527.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：615.26坚戈，外汇交易总额为149万欧元。交易过程中，最低报价为1:615.98坚戈，最高报价为1: 612.36坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7553（+0.0568坚戈），外汇交易总额33.1797亿卢布（-5.0152亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6640坚戈，最高报价为1: 6.7690坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.2066（+0.0828坚戈），外汇交易总额4320万元（+1505万元）。交易过程中，最低报价为1:72.9410坚戈，最高报价为1: 73.4300坚戈。