7月16日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 526.69（+0.82坚戈），外汇交易总额为3.0095亿美元（+5755.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:525.79坚戈，最高报价为1: 528.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：612.05（-3.21坚戈），外汇交易总额为546.5万欧元（+397.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:611.00坚戈，最高报价为1: 612.87坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7522（-0.0031坚戈），外汇交易总额41.0320亿卢布（+7.8522亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7200坚戈，最高报价为1: 6.7810坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.2290（+0.0224坚戈），外汇交易总额1.9302亿元（+1.4982亿元）。交易过程中，最低报价为1:73.1900坚戈，最高报价为1: 73.4996坚戈。