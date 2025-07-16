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7月16日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了7月16日坚戈兑换外币平均汇率结果。
31个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 526.69（+0.82坚戈），外汇交易总额为3.0095亿美元（+5755.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:525.79坚戈，最高报价为1: 528.80坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：612.05（-3.21坚戈），外汇交易总额为546.5万欧元（+397.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:611.00坚戈，最高报价为1: 612.87坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7522（-0.0031坚戈），外汇交易总额41.0320亿卢布（+7.8522亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7200坚戈，最高报价为1: 6.7810坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.2290（+0.0224坚戈），外汇交易总额1.9302亿元（+1.4982亿元）。交易过程中，最低报价为1:73.1900坚戈，最高报价为1: 73.4996坚戈。