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    19:23, 16 七月份 2025 | GMT +5

    7月16日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了7月16日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    доллар
    Фото: Александр Павский/ Kazinform https://kaz.inform.kz/news/aksha-ayirbastau-orindarinda-dollar-euro-men-rubl-kansha-tengeden-saudalanip-zhatir-c61a61/

    31个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 526.69（+0.82坚戈），外汇交易总额为3.0095亿美元（+5755.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:525.79坚戈，最高报价为1: 528.80坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：612.05（-3.21坚戈），外汇交易总额为546.5万欧元（+397.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:611.00坚戈，最高报价为1: 612.87坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7522（-0.0031坚戈），外汇交易总额41.0320亿卢布（+7.8522亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7200坚戈，最高报价为1: 6.7810坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.2290（+0.0224坚戈），外汇交易总额1.9302亿元（+1.4982亿元）。交易过程中，最低报价为1:73.1900坚戈，最高报价为1: 73.4996坚戈。

    标签:
    经济 外汇 坚戈 美元
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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