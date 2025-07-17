7月17日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 533.07（+6.38坚戈），外汇交易总额为3.3921亿美元（+3825.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:528.74坚戈，最高报价为1: 534.65坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：617.81（+5.76坚戈），外汇交易总额为274.5万欧元（-272万欧元）。交易过程中，最低报价为1:614.96坚戈，最高报价为1: 619.85坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8115（+0.0593坚戈），外汇交易总额28.8555亿卢布（-12.1765亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7310坚戈，最高报价为1: 6.8396坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.1822（+0.9532坚戈），外汇交易总额1945万元（-1.7357亿元）。交易过程中，最低报价为1:73.6890坚戈，最高报价为1: 74.3400坚戈。