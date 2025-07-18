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    19:26, 18 七月份 2025 | GMT +5

    7月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了7月18日坚戈兑换外币平均汇率结果。1 02

    KASEда доллар курси кўтарилди
    Фото: Freepik

    32个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 533.33（+0.26坚戈），外汇交易总额为3.4023亿美元（+102.015万美元）。交易过程中，最低报价为1:531.50坚戈，最高报价为1:536.48 坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：619.98（+2.17坚戈），外汇交易总额为471万欧元（+196.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:618.77坚戈，最高报价为1: 622.89坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8027（-0.0088 坚戈），外汇交易总额55.9525亿卢布（+27.097亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7750坚戈，最高报价为1: 6.8290坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.3550 （+0.1728 坚戈），外汇交易总额4132.3万元（+2187.3亿元）。交易过程中，最低报价为1:74.0780坚戈，最高报价为1: 74.6420坚戈。

    标签:
    经济 外汇 坚戈 美元
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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