7月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 533.33（+0.26坚戈），外汇交易总额为3.4023亿美元（+102.015万美元）。交易过程中，最低报价为1:531.50坚戈，最高报价为1:536.48 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：619.98（+2.17坚戈），外汇交易总额为471万欧元（+196.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:618.77坚戈，最高报价为1: 622.89坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8027（-0.0088 坚戈），外汇交易总额55.9525亿卢布（+27.097亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7750坚戈，最高报价为1: 6.8290坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.3550 （+0.1728 坚戈），外汇交易总额4132.3万元（+2187.3亿元）。交易过程中，最低报价为1:74.0780坚戈，最高报价为1: 74.6420坚戈。