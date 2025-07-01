19:22, 01 七月份 2025 | GMT +5
7月1日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了7月1日坚戈兑换外币平均汇率结果。
32个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 519.21（-0.52坚戈），外汇交易总额为1.1974亿美元（+944.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:518.40坚戈，最高报价为1: 519.78坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：612.50（+2.64坚戈），外汇交易总额为619.6万欧元（+602.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:611.29坚戈，最高报价为1: 614.29坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6204（-0.0039坚戈），外汇交易总额9.9631亿卢布（5.3258亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5758坚戈，最高报价为1: 6.6400坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。