7月1日起 哈萨克斯坦将发生哪些变化？

庆祝首都日

在2024年7月，哈萨克斯坦打工人将总计有9个休息日。

7月6日是哈萨克斯坦的法定节日——首都日。今年的首都日正好是周六，根据劳动法和节日法的相关规定，当法定节假日与正常周末休息日发生冲突时，周末休息日将顺移至下一个工作日。因此，周六休息日将依法后移至7月8日。如此，便在7月形成了一个7月6、7、8日三天的短假期。

此外，7月份的正常周末休息日还包括7月13-14日、7月20-21日、7月27-28日。

多国国家元首将齐聚阿斯塔纳

7月3~4日，上海合作组织（上合组织）成员国峰会将在阿斯塔纳举行，主会场位于首都独立宫。

届时，多个国家的领导人将访问我国首都。

具体而言，将有16个国家：哈萨克斯坦、印度、伊朗、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、蒙古、阿塞拜疆、卡塔尔、阿联酋、土耳其和土库曼斯坦的国家元首和政府首脑出席会议。

幼儿园将临时停课

7月3-4日，即上合峰会期间首都幼儿园将临时停课。

据阿斯塔纳时教育局消息，根据教育部和内务部的要求，首都学前教育机构将在7月3-4日期间暂停运营。

哪些人将在家中办公？

上合组织峰会将在7月3-4日于首都召开。期间，首都将实施严格的安保要求。

为了不影响到市民的正常出行，以及防止堵车的发生，7月2-4日期间，公共机构和准公共部门 70% 的员工将转为远程工作模式。

生物学顶尖人才将在首都开展角逐

第35届国际生物学奥林匹克IBO-2024将于7月7日至14日在阿斯塔纳举行。这是学生中最负盛名的奥林匹克竞赛之一。今年，来自世界各地的305名实力最强的年轻生物学研究者将参加这项赛事。

哈萨克斯坦国家队包括四名队员和两名教练。

奥林匹克竞赛由理论和4轮实践组成（生物化学、分子生物学、生物信息学、解剖和动物生理学）。

哈萨克斯坦国家队自1996年以来一直参加IBO。

这些年，国家队共获得2枚金牌、20枚银牌、54枚铜牌、14份奖状，以及90次嘉奖。

实行强制性药品标签规则生效

2024 年 7 月 1 日起哈萨克斯坦将对新生产的药品实行强制性药品标签。

哈萨克斯坦自2020年10月1日起对烟草制品实行强制标签管理，并于2021年11月1日起对鞋类商品实行强制标签管理。

商品强制标签管理和可追溯体系的目的是打击假冒伪劣产品流通，净化哈国内商品市场，保护国内消费者免受假冒伪劣产品的侵害。

香烟价格上涨

从7月1日开始，哈萨克斯坦最便宜的香烟售价为820坚戈，比目前价格高出50坚戈。

过去六个月，烟价格上涨了 16-18.8%。其中今年一季度，香烟价格更是上涨了53.4%。然而，国内吸烟成瘾的人数并没有减少。

议会进入修会期

从7月1日起，哈萨克斯坦议会进入修会期。

7月前15天和8月后15天，马吉利斯议员们将访问各地区并与人民会面。

【编译：木合塔尔·木拉提】