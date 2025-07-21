7月21日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 529.59（-3.74坚戈），外汇交易总额为2.4151亿美元（-9871.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:528.51坚戈，最高报价为1:531.00 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：615.90（-4.08坚戈），外汇交易总额为59.1万欧元（-411.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:615.04坚戈，最高报价为1: 618.35坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7741（-0.0286 坚戈），外汇交易总额24.4878亿卢布（-31.4646亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7055坚戈，最高报价为1: 6.7998坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.7488 （-0.6062 坚戈），外汇交易总额1.3050亿元（+8917.7万元）。交易过程中，最低报价为1:73.6470坚戈，最高报价为1: 74.0700坚戈。