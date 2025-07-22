7月22日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 532.43（+2.84坚戈），外汇交易总额为2.7182亿美元（+3030.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:529.76坚戈，最高报价为1:534.85 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：623.14（+7.24坚戈），外汇交易总额为99.2万欧元（+40万欧元）。交易过程中，最低报价为1:619.54坚戈，最高报价为1: 624.97坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8079（+0.0338 坚戈），外汇交易总额36.9116亿卢布（+12.4237亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7501坚戈，最高报价为1: 6.8300坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.2587 （+0.5099 坚戈），外汇交易总额1.0516亿元（-2534万元）。交易过程中，最低报价为1:73.8310坚戈，最高报价为1: 74.5500坚戈。