7月23日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.64（+6.21坚戈），外汇交易总额为2.7092亿美元（-90.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:535.36坚戈，最高报价为1:540.50 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：632.63（+9.49坚戈），外汇交易总额为14.9万欧元（-84.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:628.37坚戈，最高报价为1: 634.45坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8642（+0.0563 坚戈），外汇交易总额53.0298亿卢布（+16.1182亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.8021坚戈，最高报价为1: 6.8950坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.2656 （+1.0069 坚戈），外汇交易总额1.1295亿元（-2534万元）。交易过程中，最低报价为1:74.7790坚戈，最高报价为1: 75.3900坚戈。