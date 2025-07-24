7月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.08（+3.44坚戈），外汇交易总额为2.5486亿美元（-1606.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:539.15坚戈，最高报价为1:544.19 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：638.15（+5.52坚戈），外汇交易总额为8万欧元（-6.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:635.05坚戈，最高报价为1: 639.21坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8735（+0.0093 坚戈），外汇交易总额41.0210亿卢布（-12.0088亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.8375坚戈，最高报价为1: 6.9100坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.7458 （+0.4802 坚戈），外汇交易总额2030万元（-9265万元）。交易过程中，最低报价为1:75.3900坚戈，最高报价为1: 76.0080坚戈。