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7月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了7月24日坚戈兑换外币平均汇率结果。
31个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.08（+3.44坚戈），外汇交易总额为2.5486亿美元（-1606.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:539.15坚戈，最高报价为1:544.19 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：638.15（+5.52坚戈），外汇交易总额为8万欧元（-6.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:635.05坚戈，最高报价为1: 639.21坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8735（+0.0093 坚戈），外汇交易总额41.0210亿卢布（-12.0088亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.8375坚戈，最高报价为1: 6.9100坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.7458 （+0.4802 坚戈），外汇交易总额2030万元（-9265万元）。交易过程中，最低报价为1:75.3900坚戈，最高报价为1: 76.0080坚戈。