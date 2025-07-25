7月25日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 544.95（+2.87坚戈），外汇交易总额为2.5559亿美元（+72.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:543.62坚戈，最高报价为1:545.95 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：639.18（+1.03坚戈），外汇交易总额为158万欧元（+150万欧元）。交易过程中，最低报价为1:638.42坚戈，最高报价为1: 641.06坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8520（-0.0215 坚戈），外汇交易总额39.7807亿卢布（-1.2403亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.8130坚戈，最高报价为1: 6.8980坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:76.0760 （+0.3302 坚戈），外汇交易总额2480万元（+450万元）。交易过程中，最低报价为1:75.8800坚戈，最高报价为1: 76.2200坚戈。