7月28日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 541.92（-3.03坚戈），外汇交易总额为2.3077亿美元（-2482万美元）。交易过程中，最低报价为1:539.71坚戈，最高报价为1:545.00 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：633.85（-5.33坚戈），外汇交易总额为281万欧元（+123万欧元）。交易过程中，最低报价为1:631.66坚戈，最高报价为1: 638.67坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7929（-0.0591 坚戈），外汇交易总额50.2550亿卢布（+10.4743亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7605坚戈，最高报价为1: 6.8250坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.5635 （-0.5125 坚戈），外汇交易总额5130万元（+2650万元）。交易过程中，最低报价为1:75.3500坚戈，最高报价为1: 75.9000坚戈。