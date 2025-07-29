7月29日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.27（+0.35坚戈），外汇交易总额为2.5722亿美元（+2644.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:539.50坚戈，最高报价为1:543.91 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.50（-5.35坚戈），外汇交易总额为289.1万欧元（+8.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:625.43坚戈，最高报价为1: 629.75坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6442（-0.1487 坚戈），外汇交易总额40.0636亿卢布（-10.1913亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5401坚戈，最高报价为1: 6.7000坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.5495 （-0.0140 坚戈），外汇交易总额1268万元（+7550万元）。交易过程中，最低报价为1:75.2700坚戈，最高报价为1: 75.7400坚戈。