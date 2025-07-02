7月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.48（-0.73坚戈），外汇交易总额为2.9018亿美元（+9544.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:517.83坚戈，最高报价为1: 519.30坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：610.26（-2.24坚戈），外汇交易总额为16万欧元（-603.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:609.30坚戈，最高报价为1: 611.58坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6061（-0.0143坚戈），外汇交易总额26.2825亿卢布（-16.3193亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5800坚戈，最高报价为1: 6.6201坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.3474（-0.2308坚戈），外汇交易总额3530万元（-850.5万元）。交易过程中，最低报价为1:72.3200坚戈，最高报价为1: 72.3800坚戈。