7月31日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.72（-5.48坚戈），外汇交易总额为1.9302亿美元（+2644.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:538.34坚戈，最高报价为1:544.00 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：617.78（-13.54坚戈），外汇交易总额为462.5万欧元（-306万欧元）。交易过程中，最低报价为1:616.78坚戈，最高报价为1: 621.45坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7339（+0.0641 坚戈），外汇交易总额38.5925亿卢布（-9.0635亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6601坚戈，最高报价为1: 6.7695坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.9240 （-1.3310 坚戈），外汇交易总额3160万元（-3699万元）。交易过程中，最低报价为1:74.7634坚戈，最高报价为1: 75.4340坚戈。