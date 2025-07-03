7月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 519.51（+1.03坚戈），外汇交易总额为2.5735亿美元（-3283.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:518.65坚戈，最高报价为1: 520.05坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：613.43（+3.17坚戈），外汇交易总额为178.2万欧元（+162.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:611.72坚戈，最高报价为1: 613.67坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5970（-0.0091坚戈），外汇交易总额49.4787亿卢布（+23.1962亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5850坚戈，最高报价为1: 6.6150坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.5537（+0.2063坚戈），外汇交易总额3719.1万元（+189.1万元）。交易过程中，最低报价为1:72.4200坚戈，最高报价为1: 72.7390坚戈。