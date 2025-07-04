7月4日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 519.50（-0.01坚戈），外汇交易总额为2.2973亿美元（-2761.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:518.93坚戈，最高报价为1: 520.09坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：611.91（-1.52坚戈），外汇交易总额为17.5万欧元（-160.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:611.06坚戈，最高报价为1: 612.84坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5931（-0.0039坚戈），外汇交易总额17.8389亿卢布（-31.6397亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5550坚戈，最高报价为1: 6.6199坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.5236（-0.0301坚戈），外汇交易总额5670万元（+1950万元）。交易过程中，最低报价为1:72.4200坚戈，最高报价为1: 72.6000坚戈。