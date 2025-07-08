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    19:18, 08 七月份 2025 | GMT +5

    7月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了7月8日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    доллар
    Фото: freepik.com

    30个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 519.58（+0.08坚戈），外汇交易总额为1.7973亿美元（-5000.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:519.21坚戈，最高报价为1: 520.05坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：609.87（-2.04坚戈），外汇交易总额为352.5万欧元（+335万欧元）。交易过程中，最低报价为1:609.07坚戈，最高报价为1: 611.22坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6383（+0.0452坚戈），外汇交易总额17.7378亿卢布（-1011.1万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5800坚戈，最高报价为1: 6.6700坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.4519（-0.0717坚戈），外汇交易总额1220.9万元（+6539万元）。交易过程中，最低报价为1:72.3510坚戈，最高报价为1: 72.4800坚戈。

    标签:
    经济 外汇 坚戈 美元
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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