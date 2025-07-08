7月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 519.58（+0.08坚戈），外汇交易总额为1.7973亿美元（-5000.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:519.21坚戈，最高报价为1: 520.05坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：609.87（-2.04坚戈），外汇交易总额为352.5万欧元（+335万欧元）。交易过程中，最低报价为1:609.07坚戈，最高报价为1: 611.22坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6383（+0.0452坚戈），外汇交易总额17.7378亿卢布（-1011.1万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5800坚戈，最高报价为1: 6.6700坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.4519（-0.0717坚戈），外汇交易总额1220.9万元（+6539万元）。交易过程中，最低报价为1:72.3510坚戈，最高报价为1: 72.4800坚戈。