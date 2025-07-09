7月9日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.90（-0.68坚戈），外汇交易总额为1.8599亿美元（+626.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:518.45坚戈，最高报价为1: 519.75坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：607.85（-2.02坚戈），外汇交易总额为226.7万欧元（-125.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:606.43坚戈，最高报价为1: 608.80坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6297（-0.0086坚戈），外汇交易总额15.5140亿卢布（-2.2238亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6100坚戈，最高报价为1: 6.6495坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.2213（-0.2306坚戈），外汇交易总额3296万元（-8913万元）。交易过程中，最低报价为1:72.1500坚戈，最高报价为1: 72.3000坚戈。