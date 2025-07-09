7月9日——哈萨克斯坦水务工作者日

水资源和灌溉部新闻处指出，自该部门成立以来，始终高度重视提升水利行业从业人员的地位。例如，已制定并通过了对《自然垄断法》的修订案。这将使自今年9月1日起，水利行业超过2.5万名从业人员的工资水平提升至与电力和热能行业从业人员相当的水平。

此外，近期内，“哈萨克水利”国有企业的435名季节性员工将获得固定工作岗位。

新闻处表示：- 我们特别注重提升水利行业从业人员的专业素质。去年，‘哈萨克水利’国有企业超过500名员工在专业培训中心接受了培训。水利部计划在今年将这一数字翻倍。根据与中方达成的协议，哈萨克斯坦水利专业人员正在中国参加职业技能提升课程。目前已有60人完成培训，年底前还将有60人赴中国学习，所有费用由中方承担。

此外，《哈萨克斯坦共和国国家奖励法》也进行了补充修订。今后，为水利事业发展作出突出贡献的专业人员将被授予“哈萨克斯坦水利行业杰出工作者”国家荣誉称号。

水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫表示：

- 我谨向所有同事致以水务工作者日的衷心祝贺！你们为确保国家水安全所付出的不懈努力和无私奉献，值得最高的敬意和无尽的感谢。水利行业的未来正是在广大工作者的辛勤努力下得以构建。居民区、农田和工业设施的生命之源得以保障。在这个节日里，我祝愿你们及家人健康、成功、幸福、未来光明，并拥有晴朗的天空！

【编译：木合塔尔·木拉提】