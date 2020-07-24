哈通社/努尔苏丹/7月24日--据哈萨克斯坦驻华大使馆新闻消息，哈萨克斯坦可能将向中国增加8.08亿的产品供应。

2020年7月23日哈中合作委员会经贸合作分委会第十一次会议以视频形式举行，哈萨克斯坦共和国国民经济部、农业部、工业和基础设施部、外交部以及财政部国家收入委员会参加了会议。

会议在分委会哈方主席—哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长托列巴耶夫和中方主席—中国商务部副部长俞建华的共同主持下召开。

会议期间双方讨论了双边经贸合作实际和长远的问题，包括在卫生领域就抗击新冠病毒大流行进行合作的问题，需要共同努力改善贸易并探索电子商务、数字经济、农业、工业、运输和区域间合作新的增长点。

会议的重要议题之一是哈萨克斯坦和中国的海关检查站现状相关的问题。空车的大量堆积、限制或拒绝哈萨克斯坦产品通过铁路运输。

根据哈中合作委员会经贸合作分委会第十一次会议的结果，中国商务部副部长俞建华表示有必要解决这一问题。此外，为评估当前情况的复杂性，中国商务部副部长将亲自到访哈中边境。同时，俞建华副部长指示中国边检有关部门加快开展相应工作。

双方还讨论了限制哈萨克斯坦食用盐进入中国市场和向中国增加农产品出口额的问题。

经过讨论，双方就必须尽快解决所有问题达成一致。

同时哈方确认了将参加计划于2020年11月在上海举行的中国国际进口博览会。

截至2019年底，哈中双边贸易额增长了23.1％，达到144亿美元。

2020年前五个月两国双边贸易额达到58亿美元，比上年同期（57亿美元）增长0.8％。与此同时，哈萨克斯坦对中国的出口额增长了15.7％，达39亿美元，而对中国的进口额则下降了20.2％（19亿美元）。

目前哈萨克斯坦可向中国市场增加加工产品的供应，包含冶金、石化、机械制造、化学和食品工业以及建筑材料的60种产品，总金额为8.08亿美元。该清单将通过外交渠道发送给中方。





来源：哈萨克斯坦驻华大使馆官方微信平台



