8月份哈国银行业贷款余额环比增长1.9%

哈通社/努尔苏丹/10月1日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2020年8月底，哈银行业贷款余额14.193万亿坚戈（约合330.4亿美元），环比增长1.9%。其中，法人贷款余额7.288万亿坚戈（约合169.7亿美元），增长2.2%；自然人贷款余额6.904万亿坚戈（约合160.7亿美元），增长1.5%。

统计期内，本币贷款余额11.986万亿坚戈，增长2.1%，占总贷款余额84.5%。其中，法人本币贷款余额增长2.8%；自然人本币贷款余额增长1.6%。外汇贷款余额2.207万亿坚戈，增长0.6%。其中，法人外汇贷款余额增长0.7%，自然人外汇贷款余额下降1.7%。

从贷款期限看，长期贷款余额12.196万亿坚戈，增长2.3%；短期贷款余额1.997万亿坚戈，下降0.6%。小型企业贷款余额2.231万亿坚戈，环比增长2.5%，占贷款总余额15.7%。从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比14%）、商贸（11.6%）、建筑（4.9%）和交通（3.6%）。

2020年8月，非银行法人本币贷款平均利率为11.9%，与上年同期持平；自然人本币贷款平均利率为17.1%，上年同期为18.8%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】