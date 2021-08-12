8月12日——国际青年日

哈通社/努尔苏丹/8月12日 -- 1999年12月17日，联合国大会第54/120号决议(link is external)通过了负责青年事务的全球部长会议（1998年8月8-12日，里斯本）提出的建议，将8月12日定为«国际青年日»。

大会建议组织公众活动，以支持该国际日，以此作为提高关于大会1996年通过的《世界青年行动纲领》的认识的一种方式（第50/81号决议）。

安全理事会关于青年、和平与安全的第2250号决议(link is external)首次提到，要让年轻的和平建设者参与促进和平和打击极端主义的事业之中，并明确将青年定位为全球行动的重要伙伴。

联合国教科文组织青年计划在其工作中强调青年不仅仅是受益者，而且是寻找解决当今世界年轻人所面临问题的重要领导者和合作伙伴。青年必须充分参与社会发展，并在社会中支持这项工作。

根据其《2014-2021年青年业务战略》，教科文组织青年方案致力于创造一个有利于实现这一目标的环境，使青年人的声音脱颖而出，并鼓励年轻人采取行动。

2021年国际青年日的主题是«转变粮食体系：青年创新促进人类和地球健康»，该主题旨在强调青年群体的参与富有意义，没有青年群体，全球努力将功亏一篑。

目前，全世界共有12亿15-24岁的青年，占全球人口的16%。到2030年（构成2030年议程的可持续发展目标的预计实现时间），青年人数预计将增长7%，达到近13亿。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



